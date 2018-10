Ariedo Braida était dans les tribunes pour assister à la rencontre Naples-Liverpool avec une mission: Superviser une fois de plus Kalidou Koulibaly, annonce le Mundo Deportivo. Le défenseur central international sénégalais plaît énormément à Barcelone mais le Napoli se montre très gourmand. Et les requêtes ne manquent pas à son sujet. Il faudra néanmoins débourser plus de 65 millions d'euros pour l'enrôler...