Mercato Barça: Mina ne compte pas partir

Auteur d'une belle Coupe du monde avec la Colombie, Yerry Mina a su se mettre en valeur après des premiers mois difficiles au FC Barcelone. Celui qui était arrivé au club en janvier dernier n'est pas parvenu à convaincre pleinement Ernesto Valverde, et pourrait bien être amené à changer d'air pendant l'intersaison. D'autant plus que les Blaugranas ont recruté le Français Clément Lenglet pour épauler Gerard Piqué et Samuel Umtiti.

"J'ai un contrat avec le Barça et je veux m'imposer ici. Pour le moment, des propositions sont arrivées pour moi, mais je veux juste profiter de mes vacances avant de voir tout ça, explique le défenseur central dans Marca Claro Colombia. Si le club ne veut plus de moi, je trouverai le meilleur moyen de me relancer, mais je rappelle juste que mon souhait est de m'imposer au FC Barcelone car c'est la meilleure équipe du monde".