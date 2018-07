Mercato Barça: Mina a des prétendants

Arrivé au FC Barcelone en janvier dernier, Yerry Mina n'est pas parvenu à s'imposer au sein de la rotation du champion d'Espagne, et semble d'ores et déjà poussé vers la sortie. D'autant plus que le Français Clément Lenglet serait lui attendu dans les jours à venir en Catalogne, en provenance directe du FC Séville.

Mais le défenseur central international colombien a réussi à se mettre en avant durant la Coupe du monde, inscrivant notamment trois réalisations tout en formant un duo solide en charnière avec Davinson Sanchez. Tant et si bien, de l'autre côté de la Manche, les tabloïds britanniques font état d'un intérêt grandissant des Reds de Liverpool pour le Blaugrana, alors que le Fenerbahçe Istanbul serait également positionné.