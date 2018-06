Mercato Barça-Messi: "Griezmann, il est très bon!"

Quatre jours après la diffusion de son interview accordée au quotidien El Mundo Deportivo, Lionel Messi a remis ça dans le journal catalan Sport. Et, une nouvelle fois, le génie argentin a évoqué la possible venue d'Antoine Griezmann au Barça cet été. "Je ne sais pas si c'est une priorité, a d'abord répondu Messi, avant d'enchaîner. Je suis d'accord que pour remporter la Ligue des champions, nous devons avoir les meilleurs joueurs. Et Griezmann est l'un d'entre eux. Si le club peut l'apporter, eh bien, je serai heureux. Il est très bon !" A force d'être répété, le message aura-t-il plus de poids ?