Débarqué à Barcelone au cours de l'été alors qu'i paraissait filer vers l'AS Rome, Malcom a participé à la pré-saison mais depuis le retour de Dembélé il ne joue plus du tout (25 minutes). Les questions ne manquent pas et l'Inter Milan, qui le suivait en même que la Roma, s'est déjà positionné. Selon le Mundo Deportivo, Luciano Spalletti et les Milanais sont venus déjà aux renseignements auprès des dirigeants du Barça. Pour leur confirmer leur intérêt...