Mercato Barça: Le club "respecte la décision de Griezmann"

Jordi Mestre, le vice-président du FC Barcelone, était présent mardi en conférence de presse, dans le cadre de la présentation officielle d'Eric Abidal en tant que nouveau directeur sportif.

Il s'est exprimé de manière laconique sur le cas d'Antoine Griezmann, qui a donc décidé de rester à l'Atletico Madrid: "On respecte sa décision, et on entend la déception des supporters ne pas le voir venir."

Abidal ne s'est pas montré beaucoup plus disert: "La décision est ce qu'elle est. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que notre équipe soit plus compétitive."