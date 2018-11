Mercato Barça: La mise au point de Malcom

Malgré son faible temps de jeu au FC Barcelone, qui l’a recruté pour 41 millions d’euros à Bordeaux cet été, Malcom n’a pas l’intention de baisser les bras. Dans une story publiée sur son compte Instagram, le milieu offensif brésilien a ainsi tenu à démentir une information de Mundo Deportivo, affirmant qu’il souhaitait quitter le club dès cet hiver.

"A propos d’une information qui circule ici, en Espagne, je souhaiterais clarifier ceci: je suis venu à Barcelone avec de nombreux objectifs, et ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu’un de très déterminé, assure l’ancien Girondin. Je suis très heureux de ma progression au fil des jours. Mon but est de pouvoir réaliser mes rêves."

A priori, donc, pas question pour lui d’aller déjà voir ailleurs, d’autant que sa famille "s'adapte aussi très bien à la ville", écrit-il. "Quoi qu'il en soit, je vais continuer à me battre pour obtenir tout ce que je désire dans ma carrière", conclut celui qui, depuis le début de saison, n’a joué que 25 minutes avec le Barça, toutes compétitions confondues.