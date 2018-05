Mercato Barça: Iniesta s'envole vers le Japon

Il n'y a plus vraiment de doute concernant l'avenir d'Andres Iniesta. Le milieu de terrain espagnol, qui a annoncé son départ du FC Barcelone, a posté une photo de lui dans un avion vers le Japon.

"En route vers ma nouvelle maison, avec mon ami", a écrit Iniesta, qui pose en compagnie d'Hiroshi Mikitani, fondateur et président directeur général du groupe Rakuten.

Iniesta devrait s'engager avec le Vissel Kobe, le club dont la marque japonaise est actionnaire et dont Mikitani est le président.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani... ⚽ ✈️



Heading to my new home, with my friend ⚽ ✈️ pic.twitter.com/xeXBw4GYfc