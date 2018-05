Mercato Barça: Iniesta hésite encore sur sa destination

Andres Iniesta va être fêté comme il se doit le week-end prochain lors de la dernière journée de Liga au Camp Nou face à la Real Sociedad. Des célébrations sont prévues et chacun se se félicite à l'avance de pouvoir lui rendre hommage. En attendant, le milieu de terrain international espagnol aimerait avoir pris une décision définitive quant à son avenir avant la Coupe du monde.

"Je dois prendre une décision qui, après celle de venir de Fuentealbilla jusqu'à Barcelone sera le plus importante. Ce sont deux scénarios, la Chine et le Japon, chacun avec ses qualités. Il faut tout prendre en compte et prendre la meilleure décision", a-t-il dit pour l"émission El Transistor.