Mercato Barça: Griezmann ? Dembélé au courant de rien... 

Ousmane Dembélé, malgré son adaptation difficile, assure qu’il entend bien honorer son contrat de 5 ans avec le Barça. Qu'Antoine Griezmann arrive en Catalogne ou pas.

L'arrivée du meilleur joueur du dernier Euro à Barcelone la saison prochaine est claironnée un peu partout. Et forcément il n’en faut pas plus pour fragiliser la position d’un Dembélé (9 sélections, 1 but) qui, pourtant à peine débarqué chez les Blaugranas moyennant 105 M€ en début de saison, peine à faire sa place dans le paysage du futur Champion d’Espagne. Le jeune international tricolore a-t-il eu vent de ce renfort de « Grizou », probable futur Blaugrana, susceptible de remettre en cause son avenir ? En a-t-il discuté avec l’intéressé ? "C’est le Barça, c’est comme ça. Coutinho est arrivé. Griezmann, je ne sais pas s’il va arriver. Je n’ai pas d’infos", avoue-t-il dans Téléfoot sur TF1.