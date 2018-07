Mercato Barça: Emery veut André Gomes à Arsenal

Arsenal souhaiterait faire signer le milieu de terrain du FC Barcelone André Gomes, selon ESPN. C’est Unai Emery qui aurait soufflé le nom du joueur de 24 ans aux dirigeants londoniens. En manque de temps de jeu, avec seulement 6 titularisations en Liga la saison dernière, le Portugais ne se sentirait pas bien en Catalogne.

Arrivé de Valence pour 35 M€ à l’été 2016, il n’a jamais réussi à s’imposer au Barça en deux saisons, cantonné à jouer le rôle de second couteau au milieu. Plusieurs clubs se seraient déjà informés, notamment en Angleterre et en Italie. Tottenham et Wolverhampton avaient été évoqués.

Selon le média américain, Valence voudrait également Gomes, en le faisant revenir via un prêt. Mais Barcelone aimerait récupérer l’argent dépensé en 2016 pour le faire venir. Ou du moins une partie, le club étant lucide sur sa valeur. Arsenal pourrait donc sortir le carnet de chèques et devra dépenser moins de 30 M€ pour une venue de l’international portugais (29 sélections).