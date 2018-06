Mercato Barça: Des prétendants pour Alcacer

Indésirable au FC Barcelone depuis plusieurs mois et en instance de départ, le buteur espagnol Paco Alcacer disposerait de plusieurs portes de sortie.

Les dernières informations de Sport recensent deux clubs qui seraient bien engagés dans la course à l’ancien joueur de Valence. Il s’agirait de Southampton et de Fenerbahçe qui devront faire la meilleure offre possible pour attirer Alcacer.

Le club turc possède l’avantage que son président, Ali Koc, entretienne de très bonnes relations avec son homologue barcelonais Josep Maria Bartomeu. De son côté, Southampton serait prêt à débourser 20 millions d’euros pour Alcacer.