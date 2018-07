Mercato Barça: De Jong plutôt que Pjanic ?

En course depuis plusieurs semaines pour accueillir Miralem Pjanic, le FC Barcelone ne serait plus intéressé par le milieu de la Juventus.

Alors que le Barça cherche un remplaçant à Andrés Iniesta, les dirigeants du club se seraient retirés de la lutte pour acquérir le Turinois. Selon Marca, les Blaugranas ne souhaiteraient pas débourser les 100 millions demandés par la Vieille Dame pour l'international bosnien.

A la place de Miralem Pjanic, le FC Barcelone serait très intéressé par le profil de Frankie de Jong, le joueur de l’Ajax Amsterdam. Plus jeune et moins cher, le Néerlandais joue dans la même position que le Bianconero, qui devrait signer un nouveau contrat de 6 millions d’euros par an avec la Juve.