Mercato Barça: Coutinho communautaire, le club se lance sur Willian

Philippe Coutinho va pouvoir évoluer en tant que joueur communautaire. Le milieu de terrain international brésilien va en effet obtenir la double nationalité: brésilienne et portugaise. Sa femme est Portugaise et ils sont mariés depuis plus de deux ans. Coutinho a d'ores et déjà donné les documents à la fédération espagnole, annonce le Mundo Deportivo. Avant même de recevoir son passeport, les documents fournis lui permettront de ne plus occuper de place extracommunautaire.

Cela va permettre au Barça de lancer la grande offensive pour Willian, l'ailier brésilien de Chelsea. Le club catalan aurait l'intention de débuter les négociations dès cette semaine avec les Blues.