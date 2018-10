Très courtisé l'été dernier, Jasper Cillessen est finalement resté à Barcelone. Mais la doublure de Ter Stegen en Catalogne pourrait être le numéro 1 dans beaucoup de clubs et il a encore répété pendant la trêve internationale (il est titulaire avec les Pays-Bas): "Pour moi, c'est difficile de ne jamais jouer". Et manifestement, le club blaugrana a bien compris les envies de départ son gardien. Des propositions sont attendues dès le mois de janvier, au plus tard en juin prochain.