Mercato Barça: Cillessen courtisé par le Bayern

Souvent excellent dans son rôle de doublure de Marc-André ter Stegen cette saison, Jesper Cillessen aspire à davantage de temps de jeu. Le gardien de but néerlandais du FC Barcelone, 29 ans, est l'objet d'une cour assidue de la part de plusieurs formations européennes selon AS. Le quotidien espagnol évoque des pistes en Premier League et en Liga, mais croit savoir que le Bayern Munich est pour l'heure la formation la plus intéressée par les services de l'ancien portier de l'Ajax Amsterdam. Avec la blessure de Manuel Neuer, les Bavarois ont dû s'appuyer sur Sven Ulreich, auteur d'une énorme bourde en demi-finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid. En 11 apparitions cette saison avec le Barça, Cillessen a réussi huit clean sheets et n'a encaissé que trois buts.