Mercato Barça: André Gomes vers la sortie

Si un tel investissement, à la lumière des sommes dépensées l'été dernier, n'a plus rien d'un événement, les 36 millions d'euros (plus 20 M de bonus) dépensés à l'été 2016 par le Barça pour s'attacher les services d'André Gomes n'ont depuis jamais trouvé leur justification sur le terrain. Le milieu de terrain portugais n'a pas su s'imposer dans la rotation du géant catalan, devant se contenter le plus souvent d'un statut de remplaçant.

Aujourd'hui, le constat d'échec paraît évident, et, selon Sport, un départ est acquis en fin de saison. La Premier League serait une destination potentielle pour l'ancien joueur de Valence, dont le profil, malgré cette expérience ratée, intéresserait les Spurs de Tottenham.