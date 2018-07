Tous les joueurs marseillais ne semblent pas enchantés de voir débarquer Mario Balotelli, le «Grand attaquant» si ardemment désiré dans la cité phocéenne. Interrogé à son sujet, Jordan Amavi a ainsi émis quelques réserves dans les colonnes de Onze-Mondial. "C’est un très bon joueur, a ainsi expliqué le latéral gauche, ajoutant : "Ensuite, il faudra voir le comportement qu’il aura avec nous. Il est certain que s’il vient, c’est pour apporter un plus. Et s’il apporte un plus, tant mieux. Tout est bon à prendre."

Et la prochaine arrivée de Mario Balotelli, toujours pas officielle, ne serait pas non plus sans faire naître quelques jalousies dans le vestiaire marseillais. En atteste la récente - et grossière - manœuvre du clan Payet. Vendredi circulait en effet la rumeur selon laquelle Dimitri Payet pourrait retourner à West Ham et ce malgré le départ pour le moins mouvementé de l’ancien Lillois des Hammers. Une rumeur qui n’aurait pas manqué d’amuser les dirigeants olympiens et qui aurait été lancée par... l’entourage du Réunionnais.

Plus gros salaire du club avec quelque 500 000 euros par mois, Dimitri Payet vivrait en effet mal de perdre son statut au profit de l’attaquant italien, à qui l’état-major marseillais a promis pas moins de 600 000 euros, l’ancien Citizen s’apprêtant à devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de l’OM. De quoi donc susciter quelques jalousies dans le vestiaire olympien. Dimitri Payet pourrait d’ailleurs ne pas être le seul à vouloir profiter de l’arrivée de Super Mario pour réclamer une revalorisation salariale. Il devrait en être de même de Florian Thauvin, pour l’heure concentré sur son aventure en équipe de France, mais qui a laissé planer quelques doutes sur son avenir...