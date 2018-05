La communication du Gallois a évidemment été soignée... A peine avait-il inscrit un doublé samedi dernier à Kiev, lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Liverpool FC (3-1) que Gareth Bale jetait le flou sur son avenir, réclamant un temps de jeu plus conséquent de la part de Zinedine Zidane, sous peine de devoir changer d'air. "Je veux jouer chaque week-end, mais ça n'a pas été le cas cette saison, pour une raison ou pour une autre. Je veux passer plus de temps sur le terrain, et si on ne me donne pas des minutes au Real Madrid, alors j'irai les chercher ailleurs. Je rencontrerai bientôt mon conseiller pour évoquer l'avenir. Peut-être que je resterai, peut-être pas...", avait déclaré le numéro 11 de la Maison blanche.

Au cours des derniers mois, lorsqu'il n'était pas blessé, l'ancien joueur de Tottenham n'a pas systématiquement été sollicité parmi les titulaires au Real Madrid, tout en parvenant à terminer deuxième meilleur buteur de l'équipe toutes compétitions confondues, derrière l'intouchable Cristiano Ronaldo. Alors un tel joueur sur le marché, ça ne laisse personne indifférent... Et rapidement, les rumeurs d'une signature à Manchester United sont revenues à la surface, comme c'est le cas régulièrement depuis deux ou trois saisons. Mais selon les tabloïds britanniques, relayés notamment par Bild en Allemagne, l'international gallois serait aussi très attiré par un challenge au Bayern Munich.

"Le Bayern Munich est une équipe fantastique qui a toujours été parmi les plus performantes d'Europe. Être associé à un tel club est un honneur pour n'importe quel joueur", avait-il clamé dans le quotidien allemand en avril dernier. On imagine aisément que les Bavarois seraient ravis de pouvoir accueillir un tel talent, quitte à faire de l'ombre à Arjen Robben notamment. Sauf que Gareth Bale est cher, très cher même, puisque Florentino Pérez estime qu'il serait en droit de réclamer la somme folle de 230 M€ pour son joueur. Or du côté de l'Allianz Arena, on n'a pas pour habitude de se lancer dans des investissements colossaux sur un seul profil, et le président Karl-Heinz Rummenigge répète à qui veut l'entendre que son club refuse d'entrer dans le jeu des transferts dépassant les 100 M€. Pourrait-il y avoir exception à la règle ?