Mercato Australie: Pas de contrat pour Bolt

L'aventure d'Usain Bolt avec les Central Coast Mariners est désormais terminée. La star jamaïcaine et le club australien n'ont pas réussi à trouver d'accord pour un contrat professionnel, alors que le recordman du monde du 100 mètres était mis à l'essai depuis huit semaines. Bolt va devoir trouver un autre club pour assouvir son rêve de devenir footballeur...

We wish @usainbolt all the best in his future endeavours and thank him for being a part of the Mariners Family.



BREAKING NEWS: Usain Bolt Update ⚡️https://t.co/Lfi4ccmcMA#CCMFC #ALeague pic.twitter.com/Th1y8sjrvI