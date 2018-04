Mercato Atlético: Torres entre la MLS et la Chine

Fernando Torres a confirmé ce lundi qu'il quittera bien son club de coeur à la fin de la saison. En revanche, s'il a confirmé son souhait de ne pas encore prendre sa retraite sportive, "El Nino" n'a pas confirmé sa destination pour le prochain exercice. La Major League Soccer semble la destination la plus probable pour l'attaquant qui pourrait y retrouver David Villa. Une MLS qui prend chaque année plus d'importance et qui vient de s'enrichir avec l'arrivée d'Ibrahimovic.

Mais la Chine (Il avait reçu 5 propositions en 2016), devrait également se montrer très insistante et les propositions ne manqueront pas pour un joueur qui plaît beaucoup.