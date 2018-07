Fernando Torres ne faisait plus partie des plans de Diego Simeone à l'Atlético Madrid. L'attaquant espagnol quitte donc pour la deuxième fois son club de coeur. Ce mardi matin, il a annoncé qu'il évoluera au Sagan Tosu la saison prochaine. Une arrivée au sein du championnat japonais qui coïncide avec celle d'Andres Iniesta. "Ils m’ont convaincu avec le projet sportif et humain. Je crois que le Japon et le championnat japonais vont être une grande expérience", a-t-il expliqué, rapporte Marca.