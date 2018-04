Mercato Atlético: Simeone parle de Dybala

Après la victoire contre La Corogne (1-0) dimanche soir, Diego Simeone a évoqué la rumeur envoyant Paulo Dybala (24 ans) à l’Atlético.

"Cela m’attriste de voir autant de désinformations. On s’est retrouvé chacun dans un restaurant (de Madrid, NDLR), je mangeais seul et il était avec deux amis. Je lui ai dit qu’il était un bon joueur et c’est tout. Il y a des gens dans les médias qui font un excellent travail et d’autres qui échouent à le faire. Le monde a besoin de nouvelles formations et je suis heureux quand les choses sont correctes", a lancé l’entraîneur argentin.

Pour rappel, la radio Onda Cero a même affirmé que "Le Joyau" de la Juventus avait donné son accord au directeur sportif du club madrilène, l’Italien Andrea Berta.