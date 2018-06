Mercato Atlético: Oblak n'a toujours pas prolongé

Jan Oblak ne fait pas (encore ?) partie du festin de l'Atlético Madrid en ce début de mercato hivernal. Il faut dire que beaucoup d'efforts ont été consentis pour prolonger Griezmann (comme Lucas, Gimenez, Gabi ou Juanfran) ou encore attirer Lemar et Rodri.

Le portier slovène fait pourtant partie des priorités annoncées par la direction qui devait le prolonger rapidement et augmenter sa clause de départ (100 millions). Or, pour l'heure rien ne bouge et, selon AS, les supporters commencent à s'inquiéter sérieusement en se disant que tous les investissements réalisés l'ont peut-être été faits en songeant à une possible rentrée d'argent liée au transfert d'Oblak (pisté par de nombreux clubs). Charge donc aux dirigeants de les rassurer rapidement...