Mercato Atlético Madrid: Plutôt la MLS pour Torres 

Est-ce les débuts réussis de Zlatan Ibrahimovic outre Atlantique, et le nouvel éclairage que la star suédoise apporte à la ligue américaine, qui ferait pencher la balance, toujours est-il que Fernando Torres aurait changé ses plans quant à son avenir. A 34 ans, l'attaquant de l'Atlético Madrid a annoncé qu'il quittera les Colcgoneros en fin de saison. Et alors qu'on pensait que le Chine serait sa prochaine destination, Marca croit savoir que "El Nino" en pincerait plus finalement pour la MLS, où pas moins de 5 clubs, selon le quotidien espagnol, serait prêt à accueillir l'attaquant espagnol (New York City FC, Chicago Fire, Montreal Impact, Sporting Kansas City et Seattle Sounders). Tant pis pour la Super League chinoise.