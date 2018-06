Non content d’annoncer l’arrivée de Thomas Lemar, l’Atlético Madrid a également officialisé la prolongation attendue d’Antoine Griezmann et celle, surprise, de Lucas Hernandez.

L’attaquant tricolore est désormais lié aux Colchoneros jusqu’en 2023, avec un salaire de quelque 23 millions d’euros par an et une clause libératoire de 200 millions d’euros, et son compatriote jusqu’en 2024.