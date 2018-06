Mercato Atlético-Hernandez: "Lemar va venir chez nous"

Pas vraiment adepte de la langue de bois, Lucas Hernandez a fait quelques révélations dimanche en conférence de presse, au lendemain du succès difficile de l’équipe de France contre l’Australie pour ses débuts au Mondial (2-1), annonçant notamment l’arrivée à l’Atlético d’un de ses coéquipiers chez les Bleus !

"Lemar, il va venir chez nous. On va essayer de l’intégrer le plus rapidement possible. Griezmann lui a beaucoup parlé du club, et c’est un très grand joueur", a ainsi révélé le défenseur madrilène.

Le départ du Monégasque vers la capitale espagnole est évoqué depuis plusieurs jours.