Mercato Atletico: Griezmann n'a toujours pas décidé

Antoine Griezmann ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, ou en tout cas il ne veut pas le dire. "Désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ce ne sera pas pour tout de suite", a déclaré l'attaquant de l'équipe de France mardi, en Russie. Les rumeurs continuent donc de le faire vaciller entre son club de l'Atletico Madrid et le Barça, où il est annoncé depuis un certain temps. L'ancien joueur de la Real Sociedad avait pourtant assuré que cette question serait réglée avant le début de la Coupe du monde 2018, et les Bleus commencent samedi face à l'Australie (groupe C).