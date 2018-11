Mercato Atlético: Griezmann aime beaucoup la Bundesliga…

S’il se sent toujours "très bien" à l’Atlético Madrid, où il y a un "beau projet" et où il veut aider le club à "écrire l’histoire", Antoine Griezmann se verrait bien évoluer un jour en Bundesliga. "Ça pourrait (être un championnat où il jouerait), a-t-il confié au média allemand Kicker. C’est un championnat offensif, ça attaque beaucoup. Le Borussia Dortmund le reflète bien."

Pour l’attaquant français, la Bundesliga n’a pas grand-chose à envier à la Premier League: "La Premier League est plus populaire et plus regardée tandis que la Bundesliga est un peu dans l’ombre. On en parle moins mais en termes de talents, il n’y a pas beaucoup de différences. La Bundesliga est très attractive, il y a plein de buts, on s’en est rendu compte à Dortmund l’autre jour…"

Le 24 octobre dernier, lors de la 3e journée de Ligue des champions, "Grizi" et ses coéquipiers ont effectivement mordu la poussière sur la pelouse du BVB (0-4).