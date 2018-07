Kévin Gameiro serait désormais tout proche de Valence. L'attaquant tricolore est en effet annoncé sur le départ avec insistance et la presse espagnole croit savoir qu'un accord a été trouvé pour un transfert estimé à 20 millions d'euros. Gameiro, barré par Diego Costa et Antoine Griezmann, pourrait ainsi connaître un troisième club en Liga après Séville et l'Atlético.