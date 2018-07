Mercato ASSE: Officiel pour Khazri

Il était acquis que l’intéressé ne voulait pas rester à Rennes - où il était prêté par Sunderland la saison passée - le voilà à Saint-Etienne, pour les quatre prochaines saisons. Wahbi Khazri s’est officiellement engagé en faveur des Verts ce mardi et ce, jusqu’en 2022.

Mondialiste avec le Tunisie cet été en Russie, le joueur de 27 ans est la première recrue véritable de l’ASSE en cette intersaison, alors que Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet ont rempilé.

Né à Ajaccio et passé dans sa carrière par Bastia et Bordeaux, Wahbi Khazri reste sur un exercice plein en Bretagne, avec 29 matches à son crédit pour 11 buts marqués et 4 passes décisives.