Parmi les joueurs ciblés pour rejoindre l’AS Saint-Etienne, Damien Da Silva, en fin de contrat à Caen, ne devrait pas s’engager avec les Verts.

A en croire la presse turque, le défenseur central serait en effet sur le point de s’engager avec Trazbonspor et ce afin de compenser les départs attendu de Ján Durica, Tomas Hubocan et Ugur Demiro. Un salaire de 700 000 euros par an est évoqué.