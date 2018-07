Mercato ASSE: Le transfert de Khazri enfin acté ?

Dans l’air depuis plusieurs semaines, le transfert de Wahbi Khazri à l’AS Saint-Etienne serait bouclé.

C’est tout du moins ce qu’assurent les médias anglais pour qui les Stéphanois ne seraient entendus avec Sunderland, moyennant une offre de 9 millions d’euros. L’officialisation pourrait intervenir ce mardi.

Sunderland improved bid in for striker Charlie Wyke, in region of £600,000. Bolton also remain keen. Meanwhile Wahbi Khazri has completed his move to St Etienne this afternoon. Oviedo & N’dong close to the exit door, too.