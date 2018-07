Après avoir bouclé le dossier Wahbi Khazri, l’ASSE entend renforcer ses arrières en misant sur un joueur bien connu en France: l’ancien Lyonnais et Niçois Timothée Kolodziejczak, passé par le FC Séville, Mönchengladbach et désormais coéquipier d’André-Pierre Gignac chez les Tigres de Monterrey. Selon L’Equipe, les Verts ont d’ores et déjà transmis une offre à leurs homologues mexicains pour le polyvalent défenseur de 26 ans, lequel serait séduit par le challenge forézien.