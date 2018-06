Mercato ASSE: Gasset aurait contacté... Ben Arfa !

Le 1er juillet prochain, Hatem Ben Arfa sera un joueur libre après avoir passé deux saisons presque blanches au Paris Saint-Germain. L'attaquant français de 31 ans n'a toujours pas indiqué quelle sera sa future destination, mais une formation de Ligue 1 aimerait le convaincre de s'engager.

Selon les informations de L'Equipe, Jean-Louis Gasset, le coach de l'AS Saint-Etienne, tenterait de séduire l'ancien Lyonnais ou Marseillais afin de le faire signer au plus vite, après avoir bouclé Mathieu Debuchy notamment. Néanmoins, il apparaît que les Verts n'auraient pas la possibilité de signer HBA et Rémy Cabella, prêté par l'OM au cours des derniers mois, et qu'un seul de ces deux dossiers pourra être éventuellement conclu.