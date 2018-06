Mercato ASSE: Galtier prêt à faire un mauvais coup ?

Guère satisfait par les performances de Mike Maignan dans les buts lillois, Christophe Galtier souhaiterait recruter un nouveau gardien.

A en croire France Football, l’entraîneur nordiste aurait notamment des vues sur Yohann Pelé, désireux de quitter Marseille pour jouer les premiers rôles, et Benoît Costil. Mais d’après But, l’ancien milieu de terrain songerait également à Stéphane Ruffier, le portier stéphanois, qu’il a eu sous ses ordres durant six années dans le Forez et dont il est resté proche.

Pas sûr néanmoins que Saint-Etienne laisse partir son capitaine, sous contrat jusqu’en 2020.