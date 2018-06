L'AS Saint-Etienne aurait essayé d'attirer Samir Nasri dans ses filets, selon les indiscrétions révélées jeudi par Footmercato.net.

Nasri a repoussé les avances de Jean-Louis Gasset en personne (son ancien entraîneur en équipe de France), alors qu'il n'a plus joué depuis plus de six mois. Libéré de son contrat à Antalyaspor, il a ensuite été suspendu pour dopage - jusqu'à cet été.

Il ne suivra donc pas Wahbi Khazri, qui serait lui de plus en plus proche de l'ASSE.