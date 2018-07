Mercato ASSE: Des renforts offensifs attendus

L'AS Saint-Etienne a déjà enregistré la signature de Mathieu Debuchy, mais devrait se montrer active sur le front des transferts au cours des semaines à venir. C'est en tout cas le contenu du message envoyé ce mercredi par Frédéric Paquet.

"Nous voulons former une équipe compétitive, au moins du niveau de celle de la fin de saison dernière. Nous avons déjà un groupe avec des joueurs bien en place, comme Mathieu Debuchy, Loïc Perrin, Stéphane Ruffier, Neven Subotic, Gabriel Silva, Yann M'Vila et Romain Hamouma. Cette ossature est forte et demande à être complétée, explique le directeur général des Verts sur le site officiel du club. Nous travaillons avec le coach pour renforcer l'équipe dans toutes les lignes, notamment devant, où nos besoins sont supérieurs. Constituer un effectif prend du temps car différentes options sont étudiées. C'est un long puzzle qui se met en place, où chaque pièce a une grande importance".