Mercato ASSE: Bamba ne répond plus 

Si Mathieu Debuchy semble tout proche de signer un nouveau bail avec l’AS Saint-Etienne, l’optimisme n’est pas de mise dans le dossier Jonathan Bamba.

En fin de contrat chez les Verts, l’international Espoirs, actuellement en vacances, aurait pourtant reçu une nouvelle offre de la part de ses dirigeants il y a plusieurs semaines mais n’y aurait toujours pas répondu.

Auteur de 7 buts cette saison, Jonathan Bamba intéresserait l’Olympiakos, Fenerbahçe et de nombreux clubs en Espagne et en Premier League ainsi que Bordeaux et Angers en Ligue 1.