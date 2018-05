Mercato ASM: Vasilyev évoque le dossier Geubbels

Il y a quelques semaines, l'Olympique Lyonnais avait dégainé un communiqué de presse pour évoquer le cas de Willem Geubbels, son très prometteur avant-centre (16 ans), qui refuse de prolonger son contrat avec son club formateur. Les Gones reprochaient notamment à l'AS Monaco d'avoir approché sa jeune pépite, et semé le trouble.

"Nous respectons toutes les règles, je ne comprends pas ces critiques, se défend ce jeudi le vice-président de l’ASM, Vadim Vasilyev, dans un entretien accordé à L'Equipe. Geubbels a décidé de ne pas prolonger à Lyon et était sur le point de signer à l’étranger. On a eu un appel de son entourage, on s’est intéressés. Autant que la France garde une pépite. Jamais Monaco n’a pris l’initiative d’aller chercher Geubbels."

Pour rappel, Geubbels est toujours lié avec l'OL jusqu'en 2019. L'ASM devra donc trouver un accord avec le club rhodanien pour que le transfert puisse avoir lieu cet été.