Mercato ASM: Officiel pour Pierre-Gabriel

Attendue depuis plusieurs jours, l'arrivée de Ronaël Pierre-Gabriel à l'AS Monaco est désormais officielle. Le club de la Principauté a fait signer ce lundi soir un contrat de cinq saisons au défenseur latéral de l'AS Saint-Etienne, capable d'évoluer aussi bien sur le flanc gauche que côté droit.

"Je suis très fier de rejoindre l’AS Monaco, un grand club qui dispute la Ligue des champions. J’espère progresser et faire le plus de matches possible", a déclaré le nouvel arrivant. Le Parisien de naissance, âgé de 20 ans, vient confirmer la tendance du recrutement de l'ASM, qui a déjà enrôlé quelques jeunes talents tels que Willem Geubbels, Sylvain Grandsir, Youssef Aït Bennasser, Wilson Isidor, Sofiane Diop ou Pelé.