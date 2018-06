Mercato ASM: Kongolo s'en va déjà

Arrivé l'été dernier à Monaco en provenance de Feyenoord, Terence Kongolo quitte déjà le Rocher.

Après six petits matches joués avec le maillot du club de la Principauté, le latéral gauche néerlandais avait été prêté en janvier à Huddersfield, où il a gagné ses galons de titulaire.

Ce vendredi, le club anglais, qui a terminé 16e du classement de Premier League, a annoncé la levée de l'option d'achat. L'ASM aurait même réussi à faire une plus-value sur le joueur de 24 ans, acheté 13 millions d'euros il y a un an.

️ HE'S BACK! #htafc has completed the permanent signing of defender @KongoloTerence from @AS_Monaco on a four-year contract for an undisclosed fee!



Terence is sporting the new @UmbroUK home kit for the 2018/19 @premierleague season.



https://t.co/G5sFimzbNz (CL) pic.twitter.com/Ogc8yhTIGS