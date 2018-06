Transféré de l’OGC Nice à l’Inter Milan pour un transfert record au Gym l’été dernier, moyennant 20 millions d’euros, Dalbert est en passe de traverser à nouveau les Alpes. Selon Sky Italia, le latéral gauche brésilien devrait être cédé sous peu à l’AS Monaco, via un prêt payant de 3 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 24 millions. Seules des formalités administratives seraient à régler désormais entre les deux clubs et le joueur.