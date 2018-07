L’arrivée d’Antonio Barreca sur le Rocher se précise. Le latéral gauche italien de 23 ans ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement du Torino et pour cause. L’intéressé est attendu ce lundi en Principauté pour passer sa visite médicale et parapher son contrat en faveur de l’AS Monaco., pour une indemnité de transfert estimée à 10 millions d’euros. Souhaliho Méïté pourrait faire le chemin inverse mais les deux dossiers ne sont pas liés.