Mercato AS Rome: Une offre pour Nainggolan

Non retenu pour disputer la Coupe du monde 2018 avec la Belgique, Radja Nainggolan vivra peut-être malgré tout un été agité. Le milieu de terrain de l’AS Rome pourrait effectivement changer d’air lors du mercato et selon La Gazzetta dello Sport, la Louve aurait d’ores et déjà reçu une offre pour lui.

Le quotidien sportif italien révèle que l’Inter Milan aurait ainsi proposé 22 millions d’euros plus un joueur aux dirigeants giallorossi pour récupérer le Diable Rouge. Si le joueur aurait donné son accord pour un départ en Lombardie, la Roma attendrait plutôt 40 millions d’euros pour le libérer.