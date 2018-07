Mercato AS Rome: Une 10e recrue pour Di Francesco

Depuis l'ouverture du mercato estival, l'AS Rome est sans contestation possible le club le plus actif sur le front des transferts. Ce lundi, la Louve a ainsi accueilli sa dixième recrue de l'été, en la personne du jeune gardien de but brésilien Daniel Fuzato, arrivé en provenance de Palmeiras.

Le directeur sportif des Giallorossi, Monchi, a par ailleurs évoqué, avec retenue, la possibilité que Domenico Berardi (Sassuolo) ou Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) viennent prochainement renforcer l'effectif mis à la disposition de l'entraîneur Eusebio Di Francesco, déjà enrichi de Javier Pastore, Bryan Cristante ou autre Justin Kluivert.