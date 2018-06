L'AS Rome a de quoi faire des envieux. Le mois de juin n'est pas terminé que Monchi a déjà prouvé son efficacité avec 10 arrivées et 9 départs, 94,9 millions dépensés pour 59,3 millions de recettes, soit une balance de 35,6 millions. C'est évidemment énorme quand on voit le nom des recrues: Pastore (24,7 millions d'euros), Kluivert (17,25M€), Defrel (15 M€), Santon (9,5 M€), Schick (9 M€), Coric (6 M€), Cristante (prêt de 5 M€), Zaniolo (4,5 M€), Mirante (4 M€) et Marcano (libre).