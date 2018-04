Mercato AS Rome: Aucune offre ne sera acceptée pour Alisson

Sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en juin 2021, Alisson Becker est un gardien de but apparemment très courtisé puisque le Paris Saint-Germain, le Liverpool FC et le Real Madrid seraient intéressés par son profil. Mais le président des Giallorossi a coupé court à toute rumeur.

"Nous n'avons aucune intention de le vendre " James Pallotta

"Nous n'avons aucune intention de le vendre et nous n'accepterons aucune proposition, a assuré James Pallotta sur Sky Sports. Je suis certains que nous allons recevoir quelques offres, mais nous n'avons aucun intérêt à accepter un transfert. C'est un grand gardien".