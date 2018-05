Alisson Becker, portier international brésilien de l'AS Rome, est sur les tablettes du Real Madrid et manifestement l'idée de rejoindre le double tenant de la Ligue des champions semble l'enchanter ! "Je suis content de certaines rumeurs qui sont apparues mais je suis également centré sur mon travail. (...) Si je reste à la Roma la saison prochaine ? On en parlera plus tard", a-t-il expliqué à la télévision italienne Rai Sport.