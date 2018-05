Mercato AS Rome: Alisson pourrait prolonger...

Sur le marché des gardiens de but, Alisson Becker figure aujourd'hui en très bonne position. Le dernier rempart de l'AS Rome est particulièrement courtisé et apparaissait même sur les tablettes du Paris Saint-Germain avant que les Rouge et Bleu ne se tournent plus probablement vers le vétéran italien de la Juventus, Gianluigi Buffon.

Mais selon Il Messaggerro, l'avenir de l'international brésilien n'est pas encore réglé, loin de là. Le Giallorosso disposerait d'une nouvelle offre de contrat pour rester lié à la Louve jusqu'en 2023 avec un salaire de 3,5 M€ par an, mais serait toujours suivi en parallèle par le Real Madrid et le Liverpool FC.